Na vijf maanden vindt politie ontsnapte gevangene onder z'n bed 16 oktober 2019

In het Vlaams-Brabantse Testelt heeft de politie een gedetineerde aangetroffen die al vijf maanden spoorloos was. De 39-jarige was na zijn penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Recent had de politie aanwijzingen gekregen dat hij in de buurt van Testelt gesignaleerd was. Zondagavond troffen agenten daar zijn voertuig aan voor een woning. Daar binnen vonden ze uiteindelijk, na twee keer zoeken, ook de man zelf - verstopt onder een bed en achter een matras. Hij bood geen weerwerk en werd teruggebracht naar de gevangenis. (KBG)