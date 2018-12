Na vier jaar heeft Justitie nog altijd geen nieuwe enkelbanden 12 december 2018

00u00

Na drie openbare aanbestedingen in vier jaar heeft de overheid nog steeds geen nieuwe enkelbanden. De aanbieders kregen de vraag om hun offerte te verlengen tot juni 2019. Daardoor moet de Vlaamse overheid minstens tot deze zomer enkelbanden van een ouder type bestellen. De reden zou liggen bij technische testen uit oktober 2017, waarna de overheid een verbetering van de offertes vroeg. 14 maanden later vraagt de overheid dus voor een tweede keer uitstel. "Onbegrijpelijk", vindt N-VA-parlementslid Lorin Parys. "Zolang deze aanbesteding loopt, blijven we 'oude' nieuwe enkelbanden bestellen. Hoe krijg je nu uitgelegd dat de procedure zo lang duurt? De elektronische enkelband is een belangrijk sluitstuk van een geloofwaardige justitie. In de huidige situatie blijven we nog maanden 'oude' enkelbanden bestellen." Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) en de dienst Justitiehuizen, die de enkelbanden aanmeet, willen niet reageren. "Wij mogen niet communiceren over lopende aanbestedingsprocedures." (SRB/IVDE)

