Na verloren weddenschap Van Lierde (48) neemt nog eens deel aan triatlon 23 januari 2018

00u00 0

Ironmanlegende Luc Van Lierde (48), en coach van het professionele Itzu Triatlonteam, heeft in Flanders Bike Valley in Paal zijn atleten en ambities voor 2018 voorgesteld. De Fransman Romain Guillaume, de Brit Colin Norris en de beloftevolle Kempenaar Ruben Guys breiden als nieuwkomers de ploeg uit tot zeven triatleten. De Belg Kenneth Vandendriessche (26), die een mooie toekomst wacht, bleef bij de ploeg, net als de op Instagram populaire Spaanse Saleta Castro. Het Itzu Tri Team mikt op het podium in de grote Belgische triatlonwedstrijden, maar wil zich ook internationaal op de middellange en lange afstand manifesteren. Guillaume en Castro hopen zich voor de Ironman in Hawaï te plaatsen. "We durven hardop dromen van een plek bij de eerste tien", zegt Van Lierde, die in 1996 en 1999 in Hawaï won. In 2010 stopte Van Lierde met competitie, al wil hij in november nog eens aan een triatlon in Mexico deelnemen: "(lacht) Het gevolg van een weddenschap met Mexicaanse vrienden. Gelukkig heb ik nog even de tijd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN