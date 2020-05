Exclusief voor abonnees Na uitstel EK: Timmers blijft trainen voor ISL-competitie als afscheid in najaar 02 mei 2020

00u00 0

De Europese zwemfederatie heeft donderdag aangekondigd voor het EK in Boedapest een nieuwe datum in 2021 te zoeken. Het event was eerder door de coronacrisis al verplaatst van mei naar half augustus dit jaar, maar kan ook die periode niet doorgaan omdat de Hongaarse regering events met meer dan 500 mensen tot 15 augustus verboden heeft.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen