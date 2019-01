Na tweede gezinsdrama in één week: expert pleit voor vlottere terugbetaling relatietherapie IBO/RTZ

04 januari 2019

05u00 0 De Krant In Herk-de-Stad is een 65-jarige vrouw dood aangetroffen in haar huis. Haar man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het parket gaat uit van een gezinsdrama. Het tweede al in Limburg in goed één week. Psycholoog Bert Van Puyenbroeck pleit nu voor een vlottere terugbetaling van relatietherapie.

"De drempel om naar een relatietherapeut te stappen is nog veel te hoog. Omdat mensen niet graag naar buiten komen met de boodschap dat ze er samen niet meer uit geraken, maar óók omdat de terugbetaling nog altijd niet op punt staat", zegt Van Puyenbroeck, die uitgebreid onderzoek deed naar gezinsdrama's in Vlaanderen. "Zo houd je het taboe in stand en creëer je een financiële drempel, terwijl praten net veel kan verhelpen."

Dat de feiten in Herk-de-Stad zo snel volgen op het gezinsdrama in Bree - waar op tweede kerstdag een moeder haar zoontje van 6 om het leven bracht - is mogelijk geen toeval. "Zo'n verhaal kan als trigger werken voor wie ook met dergelijke gedachten rondloopt", aldus de expert. (IBO/RTZ)