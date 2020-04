Exclusief voor abonnees Na twee jongetjes nu dochter voor De Bruyne 27 april 2020

00u00 0

Het missend puzzelstukje. Zijn gezin van vier wordt er straks een van vijf. Michèle Lacroix (24) en Kevin De Bruyne (28) verwachten een dochtertje. Dat maakte het koppel zaterdag bekend op hun sociale media, met een bijpassende foto. De 28-jarige Rode Duivel heeft al twee kinderen: zoontjes Mason (4) en Rome (1,5). Zijn gezin is alles voor De Bruyne. Tijdens de lockdown heeft hij nog meer kunnen genieten van hun gezelschap: "Mijn twee zonen, zeg gerust twee wildebrassen, vernielen alles. Ik geniet van de goeie band die ze met mekaar hebben. Nog meer dan ervoor." Omdat momenteel een nanny ook niet toegestaan is, past De Bruyne zijn schema aan aan zijn zwangere vrouw. "Mijn jongste slaapt tussen 12u en 14u. Dan doe ik mijn fitnesswerk, zodat Michèle niet alleen is met de twee jongens - dat is moeilijk. Spelen, tekenen, tv-kijken. En ik ren ook genoeg kilometers achter de twee aan. " (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen