Exclusief voor abonnees Na twee jaar nóg geen nieuwe enkelbanden: overheden raken er niet uit 24 juli 2019

Ze zijn al jaren aan vervanging toe, maar de Vlaamse overheid slaagt er maar niet in de enkelbanden te vernieuwen. De procedure sleept al vier jaar aan en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft het dossier opnieuw uitgesteld, tot eind dit jaar. Drie mogelijke leveranciers dienden twee jaar geleden al een offerte in, maar de procedure loopt keer op keer vast. "Het is een complex verhaal, omdat de vervangingsprocedure samen met de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap wordt behandeld", klinkt het op het kabinet-Vandeurzen. "We moeten alles onderling goed afstemmen." De drie bedrijven krijgen nu de kans hun offerte te vernieuwen, waardoor het aangeboden materiaal opnieuw getest moet worden. "Het is niet zo dat er niets gebeurt", klinkt het. "De procedure loopt nog en wordt gewoon verlengd."

