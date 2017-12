Na twee jaar eindelijk een foto van huwelijk Stromae 00u00 0

Het is al twee jaar geleden dat Stromae en zijn vriendin Coralie Barbier elkaar het jawoord gaven. Dat gebeurde in alle discretie in een viersterrenhotel in Mechelen, en alleen familie en goede vrienden waren aanwezig. Het koppel kon alle foto's van hun trouwfeest geheim houden, maar Coralie heeft er nu zelf enkele op Instagram gepost. Daar is een stuk van de bruidsjurk van mevrouw Stromae te zien, vergezeld van een paar roodfluwelen pumps. Eerder postte ze ook een hilarische foto van hen twee in kerstoutfit - mét rendiergewei - om hun kledingcollectie te promoten.

