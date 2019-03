Na twee crashes: Tui blijft vliegen met nieuwste Boeing 12 maart 2019

Reisorganisatie Tui blijft vliegen met de Boeing 737 MAX-8-toestellen, ondanks het feit dat er in een half jaar tijd twee zijn neergestort. Klanten die niet willen vliegen met zo'n Boeing, kunnen enkel tegen betaling omboeken. In China, Zuid-Afrika, Indonesië en Ethiopië blijft het model voorlopig aan de grond. "Maar de Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zien op dit moment geen reden om het toestel niet te laten vliegen", zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere. Volgens hem waren er gisteren "heel weinig" reacties van ongeruste klanten, nadat afgelopen weekend een dergelijk toestel van Ethiopian Airlines is neergestort. "De meeste mensen lijken te beseffen dat de kans op een ongelukkig toeval erg groot is. Wij vliegen al meer dan een jaar met deze toestellen, zonder enig probleem."

