Na tv-programma 17 nieuwe tips over roofmoord in winkeltje 31 mei 2018

00u00 0

Sinds de live-uitzending van het VTM-programma 'Faroek' zijn bij de politie al zeker zeventien nieuwe tips binnengekomen over de roofmoord op Veerle Scheerlinck. De vrouw werd op 3 oktober doodgestoken in haar winkeltje 't Ateljeeke in Zelzate. Sindsdien ontbreekt van de dader elk spoor. "Het merendeel van die tips was al binnengelopen tijdens de uitzending zelf", klinkt het bij het parket. "Die worden nu allemaal grondig onderzocht." Op vraag van de directie van de Sint-Laurensschool, waar de echtgenoot van Veerle Scheerlinck les geeft, keken ook heel wat leerlingen en ouders met extra aandacht naar de uitzending. (JEW)