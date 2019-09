Na tijdskrediet op het werk, nu ook tijdskrediet voor studenten BMK

05u00 0 De Krant Tijdskrediet op het werk kennen we al, nu pakt ook hogeschool UCLL ermee uit voor haar studenten. In de opleiding Sociaal Werk op de campus Sociale School in Heverlee kan 4/5de les gevolgd worden. Volgens de school bereidt één vrij in te vullen dag per week de studenten beter voor op het 'nieuwe werken'.

"4/5de-onderwijs geeft studenten meer autonomie om één dag per week volledig zelf in te vullen. Deze aanpak maakt deel uit van het thema 'werkbaar werk' en nieuwe methodes van organiseren zoals we die kennen uit het nieuwe werken", zegt opleidingshoofd Kris Daniels.

Hogeschool UCLL krijgt lof voor het pilootproject 'werkbaar studeren'. "Werknemers en studenten hebben er baat bij om kritisch naar hun werk en tijd te kijken en goed na te kunnen denken wat ze willen bereiken. Je gaat bewuster om met je tijdsbesteding als je één dag niet werkt of niet op de schoolbanken zit", laat Brenda Deny van Femma optekenen. Met andere woorden: productiviteit is volgens Femma en heel wat andere middenveldorganisaties niet gerelateerd aan het aantal uren dat je werkt, maar wel aan het maken van de juiste keuzes op het juiste moment.

De hogeschool benadrukt dat 4/5de-onderwijs niet gelijkstaat met één dag extra verlof voor de studenten. "Het kan niet de bedoeling zijn dat ze die vrij in te vullen dag gebruiken om op café te gaan of om af te spreken met vrienden. Maar we willen de studenten wel de kans geven om één dag per week zelf te beslissen aan welk project ze werken. Dat kan bijvoorbeeld het voorbereiden van een stage zijn, maar ook tijd investeren in de bachelorproef." (BMK)