Na tien jaar zwoegen is hij de ster van zondagavond: "Ik had gezworen: als ik deze rol niet krijg, blijf ik bouwvakker" MAARTEN NULENS | Na tien jaar zwoegen de ster van zondagavond in 'Gevoel voor tumor' op Eén Redactie

07 april 2018

00u00 0 De Krant Een jongeman die tien jaar lang vruchteloos de stroom aan ontmoedigingen - "Stop er nu mee jong, want ge kunt het écht niet" - trotseert in de hoop toch acteur te worden en dan vanuit het niets de hoofdrol wegkaapt in hét kijkcijferkanon van de zondagavond. Het zou een fictiescenario op zich kunnen zijn, maar toch is het zo gegaan voor Maarten Nulens (29). Een - volgens de dames onweerstaanbare - laatbloeier, die op verbluffende wijze kankerpatiënt Tristan Devriendt vertolkt in de Eén-reeks 'Gevoel voor tumor'. "Hoeveel tegenslag het leven ook brengt: geef nooit op."

Wat enigszins gemakzuchtige journalisten al eens ter voorbereiding op een interview doen is naar Wikipedia surfen voor een beknopte samenvatting van hun sujet. Valt dat flink tegen bij Maarten Nulens. Het is nooit academisch bestudeerd, maar het kan niet anders dat hij de eerste protagonist van een Vlaamse fictiereeks met ruim één miljoen kijkers is, aan wie de online encyclopedie geen letter besteedt. Facebook? Doet hij niet aan mee. Twitter? Instagram? Het terrein van de sociale media waar veel acterende collega's en BV's hun borstklopperij tentoonspreiden, blijft voor de Limburger een woestijn. "Tijdverlies. Ik heb nooit mijn 'pr' verzorgd en loop ik zo mooie contacten mis, dan is dat maar zo. Het enige wat mij interesseert, is acteren."

Wat zou er op je Wikipedia-pagina kunnen staan?

(aarzelend) "Goh. Niet zo veel hé. Dat ik Maarten Nulens heet en dit jaar 30 word. Ik ben afkomstig van Koersel bij Beringen en ik woon nu in Hasselt. En dat ik van sporten zoals motorrijden, skydiven en thaiboksen hou misschien?"

En dat je net zoals pakweg Wim Opbrouck, Stefaan Degand en Filip Peeters in een niet zo ver verleden nu de hoofdrolspeler bent van een fictiereeks op Eén op zondagavond misschien?

