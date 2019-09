Exclusief voor abonnees Na tien jaar eten we weer meer brood 26 september 2019

00u00 0

De Belg eet weer meer brood. En dat voor het eerst in tien jaar. In de eerste helft van 2019 was er een stijging van 1,5% qua hoeveelheid, terwijl de omzet met 2,1% steeg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de vzw Brood & Gezondheid. Verwacht wordt dat de trend zich in stijgende lijn doorzet, om tegen eind dit jaar uit te komen op 1,9% méér verslonden boterhammen. Toen de vzw eerder dit jaar peilde naar het imago van brood, werd ook al een herstel vastgesteld. Ruim 70% van de Belgen gaf aan zich geen leven zonder brood te kunnen voorstellen en meer dan 80% verklaarde dat boterhammen uitstekend in een gebalanceerd voedingspatroon passen. Brood wordt vooral gegeten vanwege de smaak en voedingswaarde en uit gezondheidsoverwegingen, maar ook de prijs, het gemak en het feit dat brood goed vult dragen bij tot de populariteit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis