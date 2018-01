Na 'Spoed 24/7' is er nu ook 'Politie 24/7' 25 januari 2018

De makers van de succesvolle Eén-reeks 'Spoed 24/7' hebben drie maanden lang dag en nacht gefilmd bij de verschillende diensten van de lokale Antwerpse politie. Die staan elke dag opnieuw ten dienste van de meer dan 500.000 inwoners. Vaste camera's, bodycams en mobiele cameraploegen registreren de dagelijkse realiteit in vijf commissariaten, in de combi's van de interventieteams, bij de wijkteams, de snelle responseteams, het hondenteam en het fietsteam. Voor de allereerste keer wordt er ook gefilmd in de telecommandokamer, hét zenuwcentrum van het Antwerpse korps. In 'Politie 24/7' zit de kijker dus op de eerste rij tijdens interventies en bij emotionele getuigenissen. Het programma is vanaf maandag 5 februari elke week op Eén te zien. Later dit jaar volgt, volgens hetzelfde concept, ook 'Kinderziekenhuis 24/7'.

