Na schunnige graffiti op gevel: bewoner krijgt op Facebook de volle lading 17 juni 2019

Vandalen hebben in Turnhout de gevel van een woning volledig beklad met schunnige opschriften. Met tekeningen van penissen en boodschappen zoals 'pedo' en 'drie keer betrapt' laat de reden van het vandalisme weinig aan de verbeelding over. Toen de politie via Facebook op zoek ging naar getuigen, leverde dat een storm aan reacties op. Niet van mensen die de graffitispuiter konden identificeren, maar van mensen die de bewoner van het huis op de korrel namen. "Als hij met zijn poten aan iemand gezeten heeft, vind ik dit terecht", was één van de vele reacties. De politie paste haar oproep snel aan: "Mogen wij u vragen om geen ongepaste reacties te geven en enkel te reageren als u denkt nuttige informatie te hebben", klonk het. (JVN)

