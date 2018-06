Na salmonellabesmetting: traiteur mag toch niet meer leveren aan scholen 07 juni 2018

Traiteurbedrijf Esthio uit Harelbeke mag dan toch nog niet opnieuw maaltijden leveren aan scholen. Vorige vrijdag had het Federaal Voedselagentschap (FAVV) nochtans het licht op groen gezet omdat er geen sporen van een salmonellabesmetting waren aangetroffen in het bedrijf, maar bevoegd minister Denis Ducarme fluit het FAVV terug. Bij Esthio reageren ze razend op de beslissing van de MR-minister. Het bedrijf stond klaar om vandaag opnieuw aan scholen te leveren. "Wij zijn als bedrijf enorm onthutst en ontgoocheld", zegt Vervaeck aan VRT NWS. "Mijn vader is door de shock zelfs afgevoerd naar het ziekenhuis. Wij hebben alles op alles gezet om aan alle voorwaarden te voldoen. En nu krijgen wij de avond voor we de productie terug opstarten een mailtje met dit nieuws. Dit is voor ons onaanvaardbaar." Door de salmonellabesmetting zijn meer dan 450 kinderen ziek geworden. De echte oorzaak is nog altijd niet gevonden. (LPS/VHS/YDS)

