Na Puigdemont duikt nu ook Spaanse rapper onder in ons land 04 september 2018

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont krijgt navolging. Ook een veroordeelde rapper duikt in ons land onder voor het Spaanse gerecht. Valtònyc probeert een celstraf te ontlopen door in ons land te kamperen. De jongeman (24) werd in Spanje veroordeeld voor zijn opruiende liedjesteksten. Volgens Spaanse rechters maakt hij zich schuldig aan majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme. Valtònyc zingt de lof van de Baskische groepering ETA, en deinst er ook niet voor terug om politici naar de gaskamer te wensen. Hij kreeg 3,5 jaar cel, maar ontvluchtte het land.

