Na Porsche driften ook BMW's rond rotonde 15 januari 2019

De beelden van een paarse Porsche die rond een rotonde in Roeselare slipt, krijgen navolging. Gisteren doken er nieuwe filmpjes op van twee BMW's die dezelfde rotonde al driftend nemen. De politie kon de eigenaars van zowel de Porsche als de BMW's aan de hand van de nummerplaat identificeren. "We hebben hen uitgenodigd voor verhoor", klinkt het. "Voorlopig hebben ze daar nog geen gehoor aan gegeven. De bestuurders riskeren een boete tot 4.000 euro en een rijverbod van 15 dagen tot vijf jaar. De rotonde aan het bedrijf Poco Loco (een snackfoodproducent, red.) stond bij ons niet bekend als een locatie waar regelmatig gedrift wordt, maar nu gaan we er toch extra controles houden." De Facebookoproep om zaterdag massaal te komen driften op de rotonde is intussen verwijderd. Zo'n 7.000 mensen hadden zich al als 'aanwezig' aangevinkt. (IBO)

