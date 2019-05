Exclusief voor abonnees Na politieachtervolging van 60 km: "Stem in hoofd zei dat ik op bed moest gaan liggen" 28 mei 2019

Wordt een 41-jarige man niet gestraft voor een wilde politieachtervolging van liefst 60 kilometer door West-Vlaanderen? Het heeft er alle schijn van, want volgens een psychiater is V. uit Ardooie geestesgestoord en wist hij niet wat hij deed. Op 5 januari probeerde een motoragent in Koksijde hem te laten stoppen, maar de man stoof ervandoor. Verschillende politieploegen zetten de achtervolging in, maar pas na drie kwartier kon de man klemgereden worden. Zijn opmerkelijke verklaring: "Ik kon onmogelijk stoppen. Er was een stem in mijn hoofd die zei dat ik naar huis moest om op mijn bed te gaan liggen." Hij had ook gedronken. V. zit nu in de cel maar wordt wellicht geïnterneerd. (JHM)

