Na oproep ondernemers: we kopen Belgischer

Een week geleden ondertekenden 26 ondernemers een open brief: "Koop alstublieft Belgisch", vroegen ze. Deden we dat met z'n allen? "Het valt niet tegen", zegt Wouter Torfs van Schoenen Torfs. "Onze webshop verdubbelt zijn omzetcijfer ten opzichte van vorig jaar - van 16 naar 30 procent. Dat is nog altijd 70 procent die we missen, maar het is beter dan niets." Het platform 'Ik koop Belgisch', dat los van de brief Belgische producten promoot, merkt ook extra aandacht. "Vandaag is het een vorm van solidariteit, maar op die manier ontdekken mensen ook heel wat merken", zegt de Belgische modefederatie Creamoda. "Consumenten weten vaak nog niet goed welke merken Belgisch zijn en we hopen dat daar verandering in komt." Om de modesector te helpen, werd ook de petitie sosmoderetail.be opgezet, om de sperperiode te laten starten zodra de winkels opnieuw open mogen én om de solden pas te laten ingaan op 1 augustus. (BCL)

