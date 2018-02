Na ongelukkige wissel Hazard neemt nog vrede met Conte 27 februari 2018

00u00 0

Hij was een beetje lastig, zondagavond. Eden Hazard (27) wordt niet graag gewisseld, maar op een vrije dag als gisteren durft hij dat nog eens vergeten. Hij gaf zijn trainer op Old Trafford geen blik. Vervangen worden na 70 minuten is zijn ding niet. Er volgde enkel een flauw handje - ze raakten mekaar amper. Conte verklaarde de wissel door te zeggen: "Hij zat erdoorheen. Het energievaatje was leeg." Hazard dacht daar anders over. Die vervangingen is hij ondertussen gewoon geraakt. Hij speelde dit seizoen nog maar 13 keer 90 minuten, 17 keer moest hij vroegtijdig naar de kant. Hazard is niet de grootste fan van Conte, wegens de enorme trainingsarbeid, maar voorlopig neemt hij nog vrede met zijn trainer. De Italiaanse kampioenentrainer hoopt Hazard ook fit en scherp te houden voor de Champions League, zijn enige doel. Conte vertrekt aan het eind van het seizoen. De Premier League is voor hem van ondergeschikt belang.

