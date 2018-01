Na onduidelijkheid over Pauwels: UCI past WK-selectiecriteria aan 23 januari 2018

00u00 0

De UCI gaat zijn selectiecriteria voor het WK veldrijden fijner bepalen. Dat is het gevolg van onduidelijkheid over de situatie van Pauwels. De huidige reglementen voorzien dat België zijn beste drie renners op de wereldranking verplicht moet selecteren voor het WK, maar zegt niet met welke rankingdatum de bondscoach rekening moet houden. Vorige week was Pauwels nog de derde beste Belg, maar gisteren ging Toon Aerts hem voorbij en volgende week kan het in principe weer haasje-over zijn. België won extra info in bij de UCI, maar daar kan men geen sluitend antwoord geven - er werd dus wel beloofd dat de reglementen worden aangepast. Intussen is er wel een oplossing: omdat Pauwels als reserve is aangeduid, maakt hij voor de UCI officieel deel uit van de selectie en maakt het niet uit hoe de ranking er volgende week uitziet. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over UCI

Pauwels

sportdiscipline

sport

wielersport

België

veldrijden