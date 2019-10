Exclusief voor abonnees Na Neymar ook geen Gueye tegen Club 17 oktober 2019

PSG zal dinsdag niet alleen Neymar moeten missen tegen Club Brugge in de Champions League. Met Idrissa Gueye moeten de Parijzenaars nog een sterkhouder aan de kant laten. Gueye is minstens tien dagen out met een contractuur in de hamstrings. (RN)