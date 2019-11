Exclusief voor abonnees Na nachtelijke busrit en middagtraining tijd voor rust 08 november 2019

00u00 0

De spelers van Club Brugge werkten 'the day after' alweer een training af op het oefencomplex in Westkapelle. Daar hadden ze ook overnacht nadat ze meteen na de wedstrijd tegen PSG met de bus naar België waren teruggekeerd. Na de middagtraining mochten de spelers naar huis.

