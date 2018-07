Na 'muilmarathon', nu ook 'muilcam' op Gentse Feesten 06 juli 2018

Wie tijdens de Gentse Feesten naar de Vlasmarkt gaat, houdt maar beter zijn uurwerk in de gaten. Want om twee uur vindt er elke nacht de 'muilmarathon' plaats, en voor het eerst komt daar nu ook een 'muilcam' bij kijken. Wie om twee uur in beeld komt op het grote scherm, mag dus ongegeneerd gelijk wie op dat moment naast hem of haar staat, wat dichter tegen zich aan trekken en zoenen. Voor het eerst maakt het dus wél uit in welk gezelschap je bent op de Vlasmarkt. (VDS)