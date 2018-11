Na #MeToo Amsterdamse Stadsschouwburg schrapt Jan Fabre 07 november 2018

00u00 0

De Stadsschouwburg van Amsterdam heeft een voorstelling van Jan Fabre geschrapt. Ze doet dat nadat een 20-tal (ex-)medewerkers de kunstenaar van grensoverschrijdend gedrag beschuldigden. "In overleg met Troubleyn, de organisatie van Fabre, is besloten 'An evening with: Jan Fabre' op 26 november niet door te laten gaan", luidt het. 'An evening with...' is een reeks van Fabre waarin kunstenaars vertellen over hun werk. Wie al een kaartje had gekocht, krijgt zijn geld terug. (SPK)