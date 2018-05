Na medische lijdensweg krijgt Xandee te kampen met liefdesbreuk 08 mei 2018

Xandee (39) werd al danig op de proef gesteld door enkele zware hartoperaties, meerdere gezwellen in haar baarmoeder en het overlijden van haar mama, maar nu krijgt ze ook te kampen met een liefdesbreuk. Haar vriend Jorg (foto) heeft een punt achter hun relatie gezet. "Ik dacht echt dat ik met Jorg oud zou worden", klinkt het. "Elk koppel heeft discussies, maar dit had ik niet zien aankomen. Ik denk dat het hem allemaal te veel werd. We lagen wel dikwijls in elkaars armen, maar als je zo vaak geopereerd wordt, is er minder intimiteit." Een verzoening lijkt onmogelijk. "Ik moet beseffen dat het voorbij is, zegt hij. Dat is hard, maar ik heb respect voor zijn keuze." Jorg kwam in haar leven toen haar dochters Nikka (10) en Ciana (11) nog klein waren. "Maar ze zijn niet boos op hem", aldus Xandee. "Dat wil ik ook niet. Ze hebben nog regelmatig contact met Jorg." (VVDW/TDS)

