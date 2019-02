Na man cave nu ook lasershooting in Wijnegem Shopping Center 19 februari 2019

In januari opende het Wijnegem Shopping Center al een heuse man cave. Daar kunnen mannen zich amuseren met een partijtje biljart, een kickerwedstrijd of gewoon een frisse pint drinken terwijl de vrouw aan het shoppen is. Nu komt daar nog eens 2.500 vierkante meter shootingplezier bij in de vorm van lasershooting en een 600 vierkante meter grote Nerf Battle Arena waarbij deelnemers elkaar proberen te raken met zachte balletjes. Verder zijn er nog tal van andere speeltuigen zoals een BungeeRun en de Chicken shoot-out. "Shoppers anno 2019 willen niet alleen sterk advies krijgen en winkels gemakkelijk kunnen bereiken, ze willen ook plezier kunnen beleven. Daarom blijven we sterk investeren in vernieuwingen die de consument een nog betere ervaring bezorgen. Dit belevingspark past helemaal in dat plaatje." Morgen wordt de nieuwe shootingarena officieel voorgesteld. (ADA)

