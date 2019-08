Exclusief voor abonnees Na lood in drinkwater, bacteriën in douches Brusselse politiekazerne 23 augustus 2019

In politiekazerne De Witte de Haelen in Etterbeek, waar in juli zeer hoge concentraties lood werden vastgesteld in het kraantjeswater, is nu een deel van de doucheruimtes afgesloten. Bij een uitgebreid onderzoek werden bacteriën aangetroffen in het water in de sanitaire ruimte, die uit veiligheid gesloten werd. "Het gaat opnieuw om verouderde installaties, waarin door een combinatie van hitte en stilstaand water snel bacteriën ontstaan", zegt politievakbond NSPV. De federale politie benadrukt dat er geen groot probleem is geweest voor de gezondheid van de personeelsleden. "De werkzaamheden om de douches te vernieuwen, zijn al bezig." (JCV)