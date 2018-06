Na lijkhond en drugshond straks ook 'kinderpornohond'? 12 juni 2018

De federale politie gaat onderzoeken of ze in de toekomst honden zal inzetten die getraind zijn om onder andere gsm's, USB-sticks, cd's, dvd's en piepkleine SD-kaartjes te vinden. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gebruikt de politie de zogenaamde Electronic Storage Detection Dogs al. In plaats van op de geur van menselijke resten of drugs, worden deze honden getraind om te reageren op specifieke chemische bestanddelen die gebruikt worden bij datadragers. De honden zouden kunnen worden ingezet in de strijd tegen onder andere terreur en kinderporno.