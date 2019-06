Exclusief voor abonnees Na legionella-doden: bedrijfsleiders papierfabrikant riskeren celstraffen 05 juni 2019

De bron van de legionella-uitbraak die in Evergem twee mensen doodde en dertig anderen ziek maakte, is gevonden. Papierfabrikant Stora Enso maakte gisteren zelf bekend dat de bacterie die werd aangetroffen in zijn koeltoren, ook de bacterie is die gevonden is bij de patiënten. Omdat laboresultaten die link aantonen met DNA-onderzoek, zal de firma zich zo goed als zeker voor de rechtbank moeten verantwoorden. Als blijkt dat de bedrijfsleiding schuld heeft aan de besmetting, door bijvoorbeeld slecht onderhoud van de koeltoren, riskeert ze ook effectieve celstraffen. Die kunnen oplopen tot twee jaar. De slachtoffers zijn vooral opgelucht nu ze weten waaraan ze precies ziek werden. "Al komt de bekentenis van Stora Enso te laat. Vorige week al hebben zowel wij als de burgemeester het bedrijf opgeroepen om zich bekend te maken." (IBO)

