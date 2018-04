Na klimtocht met Koen Wauters: Hannelore Vens op recordjacht tijdens marathon van Antwerpen: "Wij willen helft lopers achter ons laten" Dietert Bernaers

20 april 2018

00u00 0 De Krant Hij: een ervaren ultraloper. Zij: de jongedame die Machu Picchu beklom zonder benen. Samen proberen ze zondag een wereldrecord te breken. Tijdens de marathon van Antwerpen zal Yves Dedapper 42 kilometer lang de rolstoel van Hannelore Vens duwen. "We mikken op 3 uur 30 minuten. Daarmee gaan we ruim de helft van de deelnemers achter ons laten. En die moeten géén rolstoel duwen."

Het was één van de pakkendste tv-momenten van vorig jaar. Hannelore Vens (28) uit Niel beklom in 'Over Winnaars' van Koen Wauters de ruïnes van Machu Picchu in Peru. Voor een gewone sterveling al een stevige tocht, maar Hannelore deed het op twee protheses. Ze vertelde hoe ze haar onderste ledematen drie jaar eerder was verloren na een hallucinant ongeval: "Ik kreeg een appelflauwte toen ik in het station van Brugge op mijn trein stond te wachten, viel voorover op de sporen en een aanstormende trein reed over mijn benen."

Vlaanderen drukte haar aan de borst en toen bleek dat ze de speciale protheses waarmee ze Machu Picchu had beklommen, niet mocht houden na de opnames, werd een inzamelactie op touw gezet. Hannelore kreeg haar 'nieuwe knieën', de rest van de opbrengst (in totaal: 150.000 euro) ging naar U/Turn, een vzw die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking.

"Ondertussen ben ik zo'n beetje het gezicht geworden van de vereniging", lacht Hannelore. "Tijdens de Warmste Week van Studio Brussel hebben we de U/Run georganiseerd. Toen heb ik Yves leren kennen. Hij heeft mij, afgewisseld met twee andere personen met een beperking, in een rolstoel van Oostende naar Wachtebeke geduwd, dik 150 kilometer. Het klikte meteen tussen ons, allicht omdat we allebei wel iets weten over pijn en doorzettingsvermogen. Toen Yves begin dit jaar met het idee kwam om het wereldrecord op de marathon te verbeteren, zag ik dat meteen zitten."

HLN