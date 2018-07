Na klachten over transmigranten: politiekantoor verhuist naar zeedijk 18 juli 2018

De Brugse politie heeft gisteren een grote controleactie gehouden in de duinen van Zeebrugge op zoek naar transmigranten. Een handvol illegalen werd geklist. Onder de bevolking was ongenoegen ontstaan na een reeks auto-inbraken - de voorbije dagen waren er 12 in Zeebrugge, volgens sommigen het werk van migranten. De politie wacht het onderzoek af alvorens daar uitspraken over te doen. Toch komen er extra maatregelen: de volgende dagen zijn er extra patrouilles op de dijk én het plaatselijke politiekantoor verhuist tot eind augustus naar de dijk. Al heeft dat volgens de politie "weinig te maken met de transmigranten". "Tijdens de zomer zijn er nu eenmaal heel wat toeristen aan het strand." Ook in Blankenberge waren er de voorbije dagen een negental auto-inbraken. "Maar ook wij wachten het onderzoek af voor we schuldigen aanduiden", klinkt het bij de politie. (MMB)

