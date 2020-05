Exclusief voor abonnees Na Jordan krijgt nu ook Armstrong zijn eigen docu Koer kort 09 mei 2020

Na 'The Last Dance', tiendelige docureeks over de voormalige NBA-ster Michael Jordan, brengt het Amerikaanse kabeltelevisienetwerk ESPN binnenkort ook 'Lance' uit, een tweedelige reeks over Lance Armstrong (48). De in totaal vier uur durende film belicht het leven en werk van de Amerikaanse ex-renner, waarbij onder meer zijn strijd tegen teelbalkanker, zijn zeven Tourzeges en zijn dopingbiecht aan bod komen. Deel 1 wordt gereleased op 24 mei, deel 2 op 31 mei. Wanneer 'Lance' te zien zal zijn op Netflix, is (nog) niet bekend. (JDK)