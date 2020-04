Exclusief voor abonnees Na Inter en Napoli springt ook AS Roma in de dans voor Vertonghen 18 april 2020

00u00 0

Zijn toekomst lijkt in de Serie A te liggen. Einde contract bij Tottenham en tegenwoordig een vaste klant in de transferkolommen van de Gazzetta dello Sport. Na Inter en Napoli wordt Jan Vertonghen (32) nu ook aan AS Roma gelinkt. Roma heeft niet de middelen om Chris Smalling definitief vast te leggen. De Engelse verdediger, gehuurd van Manchester United, zou graag in Italië willen blijven, maar het prijskaartje is te hoog. Net als bij Napoli en Inter is Vertonghen niet de enige die Roma in overweging neemt: ook Dejan Lovren (Liverpool) en Sokratis Papastathopoulos (Arsenal) worden op het lijstje gesignaleerd. Vertonghen wordt volgende week 33, maar brandt nog altijd van ambitie. Zo zei hij onlangs: "Ik moet toch gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven. En heel belangrijk: welke competities en prijzen ik nog wil winnen. Ik wil in mijn carrière nergens spijt van hebben." (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen