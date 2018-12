Na het waterlek: nog dagen modder ruimen 24 december 2018

00u00 0

In Sint-Pieters-Leeuw zijn de inwoners begonnen aan de opruimwerken nadat een waterlek veertig huizen blank heeft gezet. Het lek veroorzaakte een krater van 15 op 15 meter, met een diepte van 5 meter. De bewoners die geëvacueerd werden, troffen bij hun terugkeer een gigantische modderpoel aan. Marleen Borremans en haar man Peter Duponcheel (foto) moesten 's nachts in allerijl hun huis ontvluchten. Ze konden terecht in een hoger gelegen huis, verderop in de straat. "Kort nadat we de kolkende rivier door de straat hadden zien stromen, hoorden we een luide klap: onze garagepoort die het begaf." Bij het gezin stond zo'n 40 centimeter modder in de kelder en veel elektrische toestellen zijn stuk. "Maar het ergste vind ik dat alle spullen voor de vakantieopvang, die ik doe in bijberoep, vernield zijn. Mijn man is schrijnwerker en had dat allemaal zelf gemaakt." De getroffen waterleiding werd zaterdagavond opnieuw in gebruik genomen. (TVP/KBD)

