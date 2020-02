Exclusief voor abonnees Na het vooronderzoek nu echte audit naar exclusiviteitscontracten VRT 28 februari 2020

Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie controleert, gaat de exclusiviteitscontracten bij de VRT doorlichten. De waakhond startte begin deze maand al met een vooronderzoek. Daaruit is gebleken dat "enkele zaken verder moeten worden uitgeklaard via een audit". De waakhond zal bekijken of er fouten gemaakt zijn op het vlak van integriteit en deontologie, onder meer bij het contract met productiehuis De Mensen ('Blokken', 'Kamp Waes'...) en met een artdirector. Als directeur Media en Productie was Peter Claes - die de openbare omroep intussen verlaten heeft - de hoofdverantwoordelijke voor deze overeenkomsten. Volgens zijn collega's in het directiecomité onderhandelde hij vaak op eigen houtje. Soms werden ze zelfs niet door hem ingelicht, klinkt het. Mocht het onderzoek strafrechtelijke feiten blootleggen, dan wordt het eindverslag overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie of aan het parket.

