Na het virus de krater en Europa moet ons redden

De Nationale Bank komt met horrorcijfers over de Belgische economie. De inkomsten van overheid, gezinnen en bedrijven zullen dit jaar 47 miljard euro lager uitvallen dan vooropgesteld vóór corona en er zullen naar schatting 168.000 werklozen bijkomen. "We verliezen drie jaar aan economische groei", vat Pierre Wunch, gouverneur van de Nationale Bank, samen. Is alle hoop dan verloren? "Niet noodzakelijk", zegt professor emeritus Wim Moesen, al decennialang begrotingsautoriteit. "Dit is een aardbeving, maar gelukkig is er Europa. We beseffen onvoldoende dat de EU eindelijk weer wakker is geworden. Het herstelplan van 750 miljard is een 'gamechanger', een stroomstoot die de motor weer op gang moet brengen zoals het Marshallplan dat deed na de Tweede Wereldoorlog." Ook socio-econoom Ive Marx ziet oplossingen. "De overheid moet stoppen met sinterklaas te spelen, zoals ze dat nu doet met de Rail Pass en horecacheque, en het geld geven aan de Belgen met geen al te hoog inkomen en een weinig stabiele job - zij zijn het hardst getroffen. Ook ondernemingen die gedoemd zijn om ten onder te gaan, moet je geen geld toewerpen. Dat is als een laagje verf zetten op een zinkend schip." (SWA/JVG/IVDE/SSB)

