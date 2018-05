Na het pop-upkerkhof, de pop-upschedels 23 mei 2018

In het West-Vlaamse Stuivekenskerke bij Diksmuide is een heus mysterie ontstaan rond een luguber tafereel. Vorige week plaatste iemand enkele tientallen schedels uit kunststof op ijzeren staven in een stuk braakliggend terrein, langs een fietspad nabij de IJzer. Noch de stad Diksmuide, noch de culturele organisaties rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog hebben er iets mee te maken. Mogelijk was een lugubere hobbykunstenaar aan het werk, die de vele doden van honderd jaar geleden in de frontstreek wil herdenken.

HLN