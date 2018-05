Na het misverstand: RSCA investeert in vrouwenteam 11 mei 2018

Een rollercoaster van emoties. Zo vallen de voorbije dagen van de speelsters van het vrouwenteam van Anderlecht het best te omschrijven. Dinsdagavond kregen de kersverse kampioenen van een clubmedewerker te horen dat paars-wit "uit financiële overwegingen" de stekker uit de vrouwenafdeling zou trekken, maar al snel bleek dat het om een misverstand ging. Marc Coucke wil immers enkel de werking en de structuren herbekijken, opdat er meer inkomsten en nog betere prestaties mogelijk zouden zijn. "We zullen ons nog meer engageren", beloofde de preses, die naar verluidt ook bereid zou zijn om, deels via sponsoring, het budget te verhogen. Hoe dan ook zullen de dames van coach Patrick Wachel, met veel Red Flames in de rangen, volgend seizoen aantreden in de Champions League. Robert Steeman, de manager van het vrouwenelftal die de speelsters foutief inlichtte, zou inmiddels zijn ontslag gekregen hebben. (PJC)

