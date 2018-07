Na het miljardenverlies: beleggers eisen geld van Facebook 30 juli 2018

Facebook heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek vanwege de forse koersval van donderdag op de beurs in New York. Daarbij ging zo'n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen. De vrije val van Facebook werd veroorzaakt door flink tegenvallende kwartaalcijfers. In Europa verloor Facebook door het privacyschandaal rond Cambridge Analytica ongeveer een miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aantal dagelijkse gebruikers nam nog meer af.

