Na het 'lachend kakske' nu ook 'mondmasker- emoji' op strand 09 juli 2020

'We zitten aan de mondmaskeremoji, jongen.' Ouders kunnen hun kinderen voortaan behoeden voor verdwalen met twee nieuwe oriëntatiepalen op het strand van Oostende. Net als vorig jaar werd er voor emoji's gekozen: de ene in de vorm van het spookje - "Populair bij kinderen" - en de andere een smiley met een mondmasker. "We zetten hiermee de zorgsector in de bloemetjes, voor hun extra inspanning van de voorbije maanden", klinkt het bij creatief bureau Hurae, dat de palen bedacht. Vorig jaar werden de eerste drie exemplaren geïntroduceerd, waaronder het 'lachend kakske'. (LBB)

