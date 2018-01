Na het Carrefour-drama: waar ben je wél nog zeker van je job? En in welke sectoren zijn meeste jobs bedreigd? NA DE ZOVEELSTE ONTSLAGGOLF Heidi Gabel

28 januari 2018

18u00 0 De Krant Aan de band hebben robots de arbeiders al massaal verjaagd, maar de laatste jaren sneuvelen ook de bediendejobs bij bosjes, zoals loketbeambten, boekhouders en... kassiersters. Als je eerst ontslagen bent bij Ford en nu bij Carrefour, als je nonkel buitengezet is bij ING en je tante weg moest aan de balie van een hotel: waar moet je dan wél nog naartoe?

Jobs komen en gaan, dat is van alle tijden. Weinigen zullen er om treuren dat er vandaag geen telegrambestellers of straatlantaarnopstekers meer nodig zijn. "Maar nu verandert onze arbeidsmarkt wel uitzonderlijk snel", zijn specialisten het met elkaar eens. Grootste oorzaken zijn zonder twijfel de digitalisering en robotisering. "Heel simplistisch gesteld: in alle beroepen die door een machine vervangen kunnen worden, zit geen toekomst meer", zegt Dirk Buyens, HR-professor aan de Vlerick Business School. Tussen de jaren 70 en 90 gebeurde dat al voor heel wat arbeidersfuncties: in de autofabrieken van Volvo in Gent of Audi in Brussel lopen nog bijzonder weinig bandwerkers rond. In de plaats zijn er zalen vol assemblagerobots, en kamers vol werknemers achter computers.

Hallo, met de computer

Datzelfde zie je nu gebeuren bij de bediendefuncties, legt Buyens uit. "Heel wat taken van de uitvoerende bedienden - producten inscannen aan een kassa, vragen beantwoorden in een callcenter, administratie bij een grootbank - kunnen sneller en beter worden uitgevoerd door een machine. Een computer kan alle vragen die binnenliepen in een callcenter verwerken en gebruiken voor een volgend telefoontje. Sensoren en camera's in een winkel kunnen registreren wat je in je mandje legt. Uitgerekend in de week dat Carrefour zijn sanering aankondigde, opende Amazon in de VS zijn eerste kassaloze supermarkt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN