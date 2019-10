Exclusief voor abonnees Na hele zomer bakkeleien: iedereen blijft zitten waar hij zit 11 oktober 2019

In het Vlaams Parlement blijft iedereen dan toch zitten waar hij of zij zit. Over die zitplaatsen werd al sinds de zomer gebakkeleid. In tegenstelling tot de Kamer worden de plaatsen in het Vlaamse halfrond traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zit PVDA uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts. N-VA, de grootste partij, was echter niet gelukkig met die indeling. Zij wordt namelijk fysiek verdeeld over het midden- en het rechtervak. De administratie van het parlement werkte deze zomer een viertal mogelijke nieuwe indelingen uit. Maar uiteindelijk blijft alles bij het oude, bevestigt ook Groen-fractieleider Björn Rzoska.

