Exclusief voor abonnees Na hele dag vergaderen: Bundesliga dan toch stilgelegd 14 maart 2020

00u00 0

Een welles-nietesspelletje. Uiteindelijk trok ook de Bundesliga in de late namiddag een streep door alle wedstrijden tot 3 april. Als laatste van de grote competities. Op het middaguur zag het er nochtans naar uit dat alle wedstrijden gewoon zouden plaatsvinden. Karl-Heinz Rummenigge, de CEO van Bayern, verdedigde die beslissing toen. "Op het eind van de dag draait het in profsport enkel om geld." Kleine clubs overleven op televisiegelden. "Er staat een miljoenensom van drie cijfers op het spel." Thiago Alcantara, Spaanse middenvelder van Bayern, liet zich op Twitter neerbuigend uit over de initiële beslissing om toch te spelen. Een bericht dat even snel weer werd verwijderd. "Dit is gekkenwerk. Alsjeblieft, stop ermee en kom bij je zinnen. Laten we eerlijk zijn: er zijn op dit moment andere prioriteiten dan het voetbal." Na enkele vergaderingen blies de Duitse bond dan toch alle wedstrijden af. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis