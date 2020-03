Exclusief voor abonnees Na hamsteren van wc-papier: verkoop Dafalgan maal vier 17 maart 2020

00u00 0

Nu zowat iedereen wel genoeg toiletpapier en spaghetti in huis heeft, lijkt ons hamstergedrag zich richting apotheek te verplaatsen. De verkoop van Dafalgan, dé medicatie ter bestrijding van pijn en koorts bij corona, ging vorige week maal vier. "Vandaag is er nog genoeg stock en extra bestellingen zijn al geplaatst, maar aan dit tempo kunnen we binnen enkele dagen in de problemen komen", zegt Eric Van Nueten, CEO van groothandel Febelco, dat ruim 3.200 apotheken belevert. De Algemene Pharmaceutische Bond krijgt signalen van hamstergedrag, ook door apothekers en groothandels die zich van een extra voorraad Dafalgan trachtten te verzekeren. De bond roept op om elke klant nog maar één doosje mee te geven. Paracetamol blijft hét middel ter bestrijding van pijn en koorts bij een coronabesmetting, bevestigt het Geneesmiddelenagentschap. Dat raadt het gebruik van ibuprofen af: "Er zijn vermoedens dat ontstekingsremmers - genre Brufen - voor ernstige complicaties kunnen zorgen." (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis