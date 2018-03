Na halve dag plezier is ijs alweer te dun 02 maart 2018

00u00 0

Op één plek in Vlaanderen kon je gisteren schaatsen op natuurijs. Dankzij een laag van 7 centimeter werden 's ochtends schaatsers toegelaten op de Kraenepoel in Aalter. Helaas was de pret van vrij korte duur. "Het ijs is te dun geworden", zei ijsmeester Patrick Vervaele. "Door de wind speelt een heel vreemd fenomeen: op delen die eerst dichtgevroren waren, verdwijnt het ijs weer." De kans dat er vandaag opnieuw geschaatst mag worden, is klein. (GRG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN