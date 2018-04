Na haar schorsing leefde het vermoeden dat Sharapova snel haar plek in top 10 zou opeisen. Een jaar later oogt balans heel anders Bart Fieremans

26 april 2018

06u50 0 De Krant Maria Sharapova in Stuttgart: exit in eerste ronde. Alwéér, wie kijkt er nog van op? Volgende week zakt de Russin uit de top 50. Sinds haar comeback - vandaag één jaar geleden - blijven straffe prestaties uit: "Pas als ik voel geen grand slam meer te kunnen winnen, stop ik."

Vorig jaar barstte de Press Room in de Porsche Arena van Stuttgart nog uit haar voegen. De internationale media waren massaal uitgerukt om de rentree van Sharapova na een jaar dopingschorsing te observeren. Haar aura als diva was ze lang niet kwijt. Het vermoeden leefde dat Sharapova, in haar gat gebeten door de schorsing, nog genadelozer als voorheen, snel haar plek in de top 10 zou opeisen.

Een jaar later oogt de balans heel anders.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN