Exclusief voor abonnees Na grapje over schietpartij op school: tiener opgepakt 22 februari 2020

De politie heeft een 18-jarige leerling van het Montfortcollege in het Vlaams-Brabantse Rotselaar opgepakt. In een chatgroep had hij verklaard dat hij zich voor carnaval als 'school shooter' zou verkleden.Een 'school shooter' is een begrip dat overgewaaid komt uit de VS. Het is een benaming voor leerlingen die al schietend door een school trekken, in de hoop zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

