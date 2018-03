Na goud ook brons voor Derwael in Qatar 26 maart 2018

Ook voor Nina Derwael succes op de wereldbeker turnen in Doha. Onze landgenote, die vandaag haar achttiende verjaardag viert, won vrijdag al het goud aan de brug met ongelijke leggers. De Europese kampioene was daarbij goed voor een persoonlijk record en presteerde met 15,300 punten beter dan een Russin en een Française. Rune Hermans viel net naast het podium. Eén dag later was het alweer prijs voor Derwael. Op de balkfinale legde ze met 13,400 punten beslag op de derde plaats na twee Franse concurrentes. (DMM)